Инжиниринговая компания «ХолодСистем» является экспертом в сфере промышленного холода. Своим клиентам мы готовы предложить услуги по проектированию, поставке и монтажу холодильных камер из сэндвич-панелей.
Холодильные камеры – неотъемлемая часть инфраструктуры большинства предприятий. Их использование позволяет сохранять продукты в необходимых условиях, продлевать срок их годности, а также снижать затраты на складирование. Однако, для того чтобы камеры работали эффективно и без сбоев, необходимо произвести качественный монтаж.
У нас Вы можете купить холодильную или морозильную камеру из сэндвич-панелей для хранения продуктов, а также обеспечения технологических процессов.
Мы понимаем, что каждый вид продукции имеет свои особенности и требования к температурному режиму. Поэтому мы предлагаем индивидуальный подход к каждому заказчику и поможем выбрать оптимальное решение для охлаждения или замораживания конкретного вида продукции. Мы также обеспечиваем гарантию на все наши холодильные камеры, что дает Вам дополнительный уровень защиты и уверенности в своем выборе.
У нас Вы найдете качественные и надежные решения для охлаждения и замораживания различных видов продукции, от мяса и рыбы до полуфабрикатов, овощей и фруктов.
Мы предлагаем широкий выбор холодильных камер, которые подойдут для любых производственных задач.
Наши специалисты имеют многолетний опыт в монтаже холодильных камер любой сложности и готовы выполнить работы любого объема в кратчайшие сроки. Мы гарантируем быстрый и надежный монтаж, а также предоставляем гарантию на все работы и оборудование.
Монтаж холодильных камер "под ключ" – это еще один важный аспект работы профессионалов. В рамках данной услуги заказчику предоставляется полный спектр работ – от проектирования до монтажа и наладки. Это позволяет избежать необходимости обращаться к нескольким исполнителям и координировать их работу, что может затянуть сроки и увеличить расходы.
Мы основательно подходим к реализации доверенных нам проектов и выбираем наиболее эффективные и экономичные решения для каждого конкретного случая. Звоните нам, чтобы проконсультироваться по техническим вопросам, уточнить интересующую вас информацию, узнать стоимость монтажа холодильной или морозильной камеры на заказ и оформить заявку.
Приглашаем к сотрудничеству сельскохозяйственные, промышленные и другие предприятия и организации из Орла, Липецка, Брянска и Калуги, которым требуется для ведения деятельности современная, мощная и качественная охлаждающая техника.
Сельскохозяйственные и промышленные предприятия часто имеют дело с крупными объемами продукции, и холодильные камеры позволяют эффективно управлять этими объемами. Они позволяют хранить продукцию в больших количествах, а также могут быть использованы для замораживания и охлаждения продукции в зависимости от потребностей предприятия.
Экспертный монтаж холодильных камер от нашей компании — это залог успешного и надежного функционирования вашего оборудования. Закажите монтаж у нас и убедитесь сами в качестве наших услуг.
Холодильные камеры хранения
Эти камеры служат для хранения охлажденных или замороженных продуктов, лекарственных средств, кегель для пива, цветов и т.п.
Толщина сэндвич-панелей: от 60 до 100 мм.
Температурный режим в холодильных камерах хранения поддерживается от +14 °С до — 25°С в зависимости от вида продукции.
Холодильные камеры охлаждения и замораживания
Эти камеры служат для охлаждения и замораживания мяса, рыбы, различных полуфабрикатов, чебуреков, пельменей, овощей и фруктов и т.п.
Толщина сэндвич-панелей: от 80 до 120 мм.
Температурный режим при замораживании поддерживается в диапазоне от — 25 °С до — 40 °С.
Холодильные камеры шоковой заморозки или тоннели
Эти камеры и тоннели служат для интенсивного (шокового) замораживания в потоке воздуха при движении продукта по конвейеру, либо внутри камеры.
Главным элементом камеры шоковой заморозки является шокфростер (напольный воздухоохладитель). Он обеспечивает равномерную скорость замораживания, за счет обдува продукта со всех сторон.
Мы выполняем сборку холодильных камер Профхолод, Полаир(Polair) Ариада, МХМ, Север и многих других производителей.