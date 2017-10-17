У нас Вы найдете качественные и надежные решения для охлаждения и замораживания различных видов продукции, от мяса и рыбы до полуфабрикатов, овощей и фруктов.

Мы предлагаем широкий выбор холодильных камер, которые подойдут для любых производственных задач.

Наши специалисты имеют многолетний опыт в монтаже холодильных камер любой сложности и готовы выполнить работы любого объема в кратчайшие сроки. Мы гарантируем быстрый и надежный монтаж, а также предоставляем гарантию на все работы и оборудование.